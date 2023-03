In der Stadt Schraplau im Weida-Land fällt die Freibadsaison in diesem Jahr aus. Was die Gründe dafür sind und wie die Pläne für die Zukunft der städtischen Einrichtung aussehen.

Schraplau/MZ - Die Badesaison 2023 fällt in Schraplau ins Wasser. Das Erlebnis-Freibad der Stadt bleibt in diesem Jahr zu. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. „Der gesamte Rat hat zu diesem Thema lang und konstruktiv diskutiert und sich die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht“, betonte Schraplaus Bürgermeister Olaf Maury (parteilos).