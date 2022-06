Bad Lauchstädts Stadtrat befürwortet Neubau von Windrädern

Kommune erhält Geld von Betreibern des Energiepark Bad Lauchstädt. Der hat die Baugenehmigung damit aber noch nicht in der Tasche.

Bad Lauchstädt/MZ - Die Goethestadt Bad Lauchstädt erteilt ihr gemeindliches Einverständnis für den Bau eines Windparks nördlich der Kernstadt. Der Stadtrat sprach sich in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich für diesen Schritt aus. Vorausgegangen waren dem längere Verhandlung zwischen der Kommune und dem Betreibern des in Vorbereitung befindlichen „Energieparks Bad Lauchstädt“ über eine Kompensation für die Goethestadt. „Wir kriegen für die Inanspruchnahme unserer Wege und Flächen finanzielle Gegenleistungen in sechsstelliger Höhe“, berichtete Bürgermeister Christian Runkel (CDU).