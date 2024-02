Bad Lauchstädt/MZ. - Das Auto in einer App buchen, zum Parkplatz gehen, einsteigen und losfahren. Was in vielen Großstädten unter dem Begriff Carsharing längst eine Alltagsoption ist, stellt auf dem Land meist eine Unmöglichkeit dar. Die Goethestadt Bad Lauchstädt will das allerdings bald ändern und hat sich nun, wie Bürgermeister Christian Runkel (CDU) erklärt, als einzige Kommune dieser Größe für ein Förderprogramm der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH beworben. Die hat im vergangenen Jahr eine Carsharing-Förderung für kleine Gemeinden ins Leben gerufen.

Sprecherin Jasmin Dudda erklärt, was es damit auf sich hat: „Gefördert wird die Bereitstellung eines Carsharing-Angebots durch branchentypische Carsharing-Unternehmen oder durch andere Dienstleister über einen Zeitraum von drei Jahren. Die Förderhöhe beträgt 80 Prozent, maximal 75.000 Euro im ersten Jahr.“ In den Folgejahren werde der Höchstbetrag gesenkt.

Die Goethestadt Bad Lauchstädt ist nach einer Umfrage auf der eigenen Website zur Einschätzung gekommen, dass gerade in der Kernstadt Bedarf für ein solches Angebot besteht. „Sollte es sich dort bewähren, können wir uns das auch für die Ortsteile vorstellen“, sagt Runkel. Basierend auf den Ergebnissen der Umfrage geht er davon aus, dass das Carsharing am ehesten als Ersatz für den Zweitwagen genutzt werden könnte. Ein genauer Starttermin für das Angebot steht noch nicht fest. Sollte die Nasa den Antrag bewilligen, könnte es aber 2025 mit zunächst drei Fahrzeugen, davon ein E-Auto, losgehen. Einen Standort hat die Kommune schon ins Auge gefasst: den Parkplatz hinter dem neuen Technischen Rathaus an der Lindenstraße.