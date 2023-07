Die Goethestadt Bad Lauchstädt erhält 1,3 Millionen Euro Fördermittel für die Sanierung zweier Gebäude am Kurpark. Dort entstehen Kneippbecken, Brunnen und Kaltinhalierhalle. Die Kommune erhofft sich davon einen neuen Status.

Bad Lauchstädt baut Kuranwendungen an den Kurpark

Bad Lauchstädt/MZ - Die Zukunft klebt auf den nackten Zierfliesen. Mannshohe Papierbahnen bedruckt mit dem, was das Oktaeder und sein Nachbarbau am Rande des Lauchstädter Kurparks bald werden sollen: Heimat der Kuranwendungen. Dafür hat die Stadt nun 1,322 Millionen Euro Fördermittel vom Land bekommen. Es seien nicht ganz die erhofften 90 Prozent Förderquote für das 1,5-Millionen-Euro-Projekt geworden, erklärte Bürgermeister Christian Runkel (CDU) im Stadtrat. Insgesamt sei es aber ein „Erfolg und ein wichtiger Schritt in Richtung Kurstadtstatus.“