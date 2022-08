Bad Dürrenberger Ortsteile erhalten Glasfaser

In den Ortsteilen von Bad Dürrenberg ist der Bedarf an Glasfaser hoch.

Bad Dürrenberg/MZ - In Teilbereichen von Bad Dürrenberg wird die Deutsche Glasfaser einen Ausbau beginnen. Das teilt das Unternehmen am Freitag mit. Demnach haben sich mehr als 33 Prozent der Haushalte in den Außengebieten für einen Vertrag mit dem Unternehmen entschlossen und somit den wirtschaftlichen Ausbau ermöglicht. Im Stadtkern jedoch war die Nachfrage zu gering. Daher hat die Deutsche Glasfaser nach eigener Aussage dieses Gebiet nun ausgeschlossen. Bereits frühzeitig zeichnete sich ab, dass in den Ortsteilen der Bedarf an Glasfaser hoch ist und das bis zu 60 Prozent der Anwohner Verträge abgeschlossen haben. In der Kernstadt lag der Wert nur bei 20 Prozent und konnte nun offenbar selbst mit der Verlängerung keine 33 Prozent erreichen.