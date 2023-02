Bad Dürrenberg/MZ - Wenn einem Anika Schreiber in Bad Dürrenberg über den Weg läuft, dann dürfte die leuchtende Hose und das Schild „Notfallsanitäterin“ klar machen, dass die 21-Jährige kurz zuvor aus dem Rettungswagen der Johanniter-Unfall-Hilfe gesprungen ist. Sehr wahrscheinlich ist sie auf dem Weg, einem anderen Menschen zu helfen. Was man ihr dabei nicht ansieht, ist, dass auch sie manchmal Hilfe benötigt. Zu Anika Schreibers Lebensrealität gehört auch, dass sie selbst unheilbar krank ist. Über zwei Jahre ist es her, dass sie die Diagnose Multiple Sklerose (MS) erhalten hat. Sie lebt nicht nur damit, sie hat sogar entschieden, dies öffentlich zu machen und die Krankheit sowie ihre Arbeit in Netzwerken wie Instagram und TikTok zu erklären. Tausende Menschen schauen ihr dabei zu.