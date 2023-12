Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Dürrenberg/MZ. - Übernachtungsgäste in Bad Dürrenberg müssen ab dem kommenden Jahr einen Obolus entrichten, der in die touristische Unterhaltung der Stadt fließen soll. Einen sogenannten Gästebeitrag von zwei Euro pro Nacht und Tourist haben die Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Im Saalekreis ist die Stadt damit Vorreiter. Im Land orientiert man sich an Freyburg, wo schon seit einigen Jahren ähnlich verfahren wird.