Bad Dürrebergs Gradierwerk ist wieder das längste im Land

Bad Dürrenberg/MZ - Zwölf Meter hoch, 134 Meter lang, 2.500 Quadratmetern Außenfläche, 56.000 Schwarzdornbündel, 60.000 Schrauben – und (fast) fertig. Mit einem kleinen Festakt hat Bad Dürrenberg am Freitag die Eröffnung des wiedererrichteten Querstücks des Gradierwerks gefeiert. Lediglich ein kleines Feld an der Ecke zur Promenade muss eine Fachfirma in den kommenden Tagen noch mit Schwarzdorn stopfen, dann ist das Mammutprojekt vollendet. Doch durch den Lückenschluss ist das Gradierwerk wieder das längste in Deutschland und das zweitlängste der Welt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<