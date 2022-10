„Backyard 18“ heißt eine noch junge Party- und Rockband aus Querfurt

Die Musiker aus dem Raum Querfurt haben sich über das Internet kennengelernt. Was es mit dem Bandnamen auf sich hat, wo geprobt und was gespielt wird.

Schmon/MZ - Bassist sucht Band, Band sucht Musiker - über Anzeigen wie diese im Internet sowie durch private Kontakte in sozialen Netzwerken haben sich junge Leute aus dem Raum Querfurt fürs gemeinsame Musikmachen gesucht und gefunden. Daraus ist die Band „Backyard 18“ entstanden, zu deutsch Hinterhof 18. „Wir haben lange überlegt“, sagt der 24-jährige Jonas Skrzypek über die Wahl des Namens und lacht. Geprobt wird nämlich in einem ehemaligen Stall, der von ihm zum Musikraum umgestaltet wurde, im Hinterhof auf dem Grundstück seiner Eltern in Niederschmon, das die Hausnummer 18 hat.