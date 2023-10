Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Braunsbedra/MZ. - Chadha Aouani hat viel investiert, um am Montagvormittag am langen Konferenztisch des Seniorenheims Geiselblick sitzen zu können. Es ist ihr Start in die Ausbildung zur Pflegefachfrau. Gut 2.000 Kilometer von ihrer Heimat in Tunesien entfernt. Dort hatte die 25-Jährige nach dem Schulabschluss Tontechnikerin studiert. Doch der Beruf machte sie nicht glücklich: „Ich wollte immer mit Menschen arbeiten, auf der Arbeit war ich aber nur von Maschinen umgeben.“