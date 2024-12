Swen Lehmann ist nicht nur Betreiber eines Sonnen- und Fitnessstudios, sondern jetzt auch Inhaber eines Automaten. Was sich neben Snacks noch darin verbirgt.

Automat in Querfurt bietet Secret Packs an

Verkaufsautomat in Querfurt

Querfurt/MZ. - In der Merseburger Straße in Querfurt kaufen sich zwei Jugendliche einen Snack am Automaten. Der steht erst seit Kurzem vor den Geschäften „Fitness Oase“ und „Sunflower“ und gehört Swen Lehmann, dem Inhaber der beiden Betriebe. Zu kaufen gibt es darin neben Süßigkeiten und Getränken auch sogenannte Secret Packs.