Merseburg - Am Montagmorgen ist es in Merseburg zu einem Unfall gekommen. Nach MZ-Informationen wollte ein Autofahrer die Schienen überqueren und hatte dabei die Straßenbahn nicht beachtet, die in den Wagen krachte. Dabei wurde eine Person im Fahrzeug eingeklemmt und konnte leicht verletzt aus dem Auto befreit werden. Zwei weitere Personen blieben ebenfalls leicht verletzt. Die Kollision hat sich an der Gleisüberfahrt Kötzschener Weg ereignet.

