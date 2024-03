Bei einer Kollision mit einer Straßenbahn in Merseburg wird die Beifahrerin leicht verletzt.

Auto kracht in Merseburg gegen Straßenbahn

Unfall in Merseburg

In der Dammstraße in Merseburg gab es einen Unfall.

Merseburg/MZ. - In der Merseburger Dammstraße hat sich am Freitag gegen 190 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, an dem ein Pkw und eine Straßenbahn beteiligt waren. Das Auto kam laut Polizei über die Bahnhofstraße aus Richtung Domgelände. Im Kreuzungsbereich kollidierte es mit der Straßenbahn, welche auf der Dammstraße unterwegs war. Die Beifahrerin des Autos wurde leicht verletzt. Die Insassen der Straßenbahn blieben unverletzt. Das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.