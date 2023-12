Der Unfall hat sich Freitagabend auf der L176 in Richtung Röblingen ereignet. Eine 29-jährige Frau sowie ein 16-jähriger Jugendlicher wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Schraplau/MZ - Bei einem Verkehrsunfall auf der L176 bei Schraplau sind Freitagabend gegen 22 Uhr zwei Personen schwer und eine weitere leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei waren sie in Richtung Röblingen unterwegs. Zeugenaussage zufolge sei das Auto, in dem sie saßen, rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Eine 29-jährige Frau sowie ein 16-jähriger Jugendlicher wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Bei der leicht verletzten Person handelt es sich nach Angaben eines Polizeisprechers um einen 36 Jahre alten Mann. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.