Waschbären haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in ganz Deutschland verteilt. Auch im Saalekreis ist der Räuber heimisch. Einige sehen in ihm eine Gefahr für die hiesige Vogelwelt. Aber hat er den schlechten Ruf zurecht?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/Leipzig/MZ - Wie viele Waschbären es in Deutschland gibt? Diese Frage könne wohl keiner richtig beantworten, sagt der Zoologe Martin Winter vom Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (Idiv). Ein Kollege von ihm habe vor ein paar Jahren eine Hochrechnung angestellt und sei auf etwa eine Million Tiere gekommen. Mittlerweile seien es vermutlich Hunderttausende mehr. Die Jäger im Saalekreis zählten in den vergangenen Jahren jeweils zwischen 1.600 und 2.243 tote Tiere. Mittlerweile, sagt Winter, komme der Waschbär in fast jedem Kreis vor: „Er ist so gut wie eingebürgert.“