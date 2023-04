Die 18. Defa-Filmtage finden in Merseburg ab Freitag statt. Dazu gibt es auch eine Begleitausstellung. Jürgen Vogel und Wolfgang Kubak zeigen ihre Fotos von den Besuchen der großen Leinwandstars in der Domgalerie „Tiefer Keller“.

Merseburg/MZ - Selten wurde bei einer Veranstaltung so viel fotografiert wie Dienstagabend in der Domgalerie „Tiefer Keller“ in Merseburg. Dort findet traditionell eine Begleitausstellung zu den Merseburger Defa-Filmtagen statt, so auch dieses Jahr, wo das Festival „Endlich 18“ heißt, Freitag startet und das ganze Wochenende lang Höhepunkte bietet.