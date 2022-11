Ausstellung in Merseburg: Vom grimmigen Winterboten zur verkitschten Werbefigur

Merseburg/MZ - Anfang der Woche tauchten einige der wetterfühligen Gesellen im Saalekreis auf. Doch ebenso so schnell, wie sie gekommen waren, verschwanden sie wieder: Schneemänner. Im Kulturhistorischen Museum sind sie von diesem Samstag an bis zum 26. Februar den gesamten Winter über zu sehen – in jeder erdenklichen Form, außer der originalen. Das Kreismuseum widmet sich der Kulturgeschichte des Schneemanns von den Anfängen bis in die Gegenwart.

