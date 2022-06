Außergewöhnlich: Zwölf Hochzeiten am 22.2.22 im Merseburger Ständehaus

Der 22.02.2022 war ein ganz beliebtes Datum zum Heiraten. Auch die Standesbeamtinnen in Merseburg werden den Tag wohl nicht vergessen.

Steffi Güttel und Rolf Bastanier haben am 22.02.2022 in Merseburg geheiratet.

Merseburg/MZ - Ein Datum, das sich von vorne und hinten gleich liest, gibt es nicht allzu oft. 21 dieser besonderen Tage erwarten uns noch in diesem Jahrhundert. Acht sind bereits Geschichte und einer davon war der 22.02.2022. Ein denkwürdiger Tag, egal wo und wie man ihn verbracht hat. Doch manch einer macht ihn für sich noch außergewöhnlicher als ohnehin. So zum Beispiel zwölf Hochzeitspaare in Merseburg.