Weihnachtsausstellung in Milzau Ausruhen gibt es für Caroline Niederhausen nicht

Die Floristin veranstaltete in Milzau ihre 10. Weihnachtsausstellung und verzauberte mit allen Sinnen. Bereits am Wochenende geht es zum nächsten Vorhaben. Im Museum Petersberg tritt die 33-Jährige bei einem Wettkampf an.