Kevin Maximilian Schauer vom Hygienepapierhersteller „Wepa“ in Leuna wurde bei der IHK-Bestenehrung als bester Absolvent der gewerblich-technischen Ausbildung ausgezeichnet. Was ihm diese Auszeichnung bedeutet und was er sich von seiner Zukunft erhofft.

Ausgezeichneter Azubi aus Leuna: Wie Kevin Maximilian Schauer seinen Traumberuf gefunden hat

Kevin Maximilian Schauer absolvierte bei "Wepa" in Leuna seine Ausbilung zum Maschinen- und Anlagenführer.

Leuna/MZ. - „Ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, damit hätte ich nie gerechnet“, sagt Kevin Maximilian Schauer, der jüngst seine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer bei dem Familienunternehmen „Wepa“ in Leuna, das auf die Herstellung und den Vertrieb nachhaltiger Hygienepapiere spezialisiert ist, abgeschlossen hat. Dies tat er so erfolgreich, dass er bei der IHK-Bestenehrung in Halle Anfang des Monats als bester Absolvent der gewerblich-technischen Ausbildung ausgezeichnet wurde.