Den Verwaltungen im Saalekreis droht ein Engpass bei Fachkräften. Sie wollen deshalb auf mehr Azubis setzen. Doch dabei stoßen sie an Grenzen.

Merseburg/MZ - 9:5 - so lautet in diesem Sommer das Verhältnis von fertig ausgebildeten zu frischen Azubis beim Arbeitgeber Saalekreis. Dessen Verwaltung mit derzeit knapp 1.000 Beschäftigten muss sich wie viele andere - sei es auf kommunaler oder Landesebene - Gedanken machen, wie sie noch ausreichend Fachpersonal findet. Denn wie überall steht der Abgang der geburtenstärksten Jahrgänge der 1960er Jahre unmittelbar bevor. Die heute in den Arbeitsmarkt nachrückenden Geburtsjahrgänge nach 2000 sind dagegen deutlich kleiner. Schon jetzt klagen Verwaltungen, dass sie bei bestimmten Spezialqualifikation wie Bauingenieure oder Informatiker große Probleme haben, offene Stellen zu besetzen.