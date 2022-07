Aus Streife: MZ hat den Sicherheitsdienst an den Seen begleitet

Seit Juni patrouilliert ein Sicherheitsdienst am Wallendorfer und Raßnitzer See und hält Ausschau nach Vandalen und Co. MZ hat eine Streife begleitet.

Schkopaus Bürgermeister Torsten Ringling (r.) hat am Wochenende den Sicherheitsdienst am Wallendorfer See begleitet.

Schkopau/MZ - Zwei schwarz gekleidete Männer laufen in der Abendsonne den Wallendorfer See entlang. Rechts des Weges liegt das Vogelschutzgebiet, wo eine ganze Schar von Vögeln auf dem Wasser tobt. Auf der linken Seite wirkt der See ruhig. Die beiden Männer sind aber nicht zum Spazieren oder Vogelbeobachten hier. Sie sind vom Sicherheitsdienst, den die Gemeinde Schkopau beauftragt hat, um die Seen zu bestreifen. Sie sollen für Ordnung und Sicherheit sorgen.