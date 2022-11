Auffahrunfall sorgt abermals für Vollsperrung der A38 bei Bad Lauchstädt

Die Feuerwehren Bad Lauchstädt und Delitz mussten am Dienstagmorgen auf die Autobahn ausrücken. Dort brannte ein Lieferwagen. Am Nachmittag folgte ein zweiter Einsatz an gleicher Stelle.

Bad Lauchstädt/MZ - Ein brennender Transporter und ein Unfall haben am Dienstag für Vollsperrungen der A38 bei Bad Lauchstädt gesorgt. Zunächst geriet gegen 6.45 Uhr ein Lieferwagen, der in Richtung Göttingen unterwegs war, wohl infolge eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrer konnte den Transporter unverletzt verlassen.

Die Feuerwehren Delitz am Berge und Bad Lauchstädt waren nach Angaben von Stadtwehrleiter Stefan Thielmann mit 14 Kameraden vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Arbeiten im Bereich der Abfahrt Bad Lauchstädt dauerten bis 8 Uhr. In dieser Zeit war die Fahrtrichtung Göttingen gesperrt.

Als gegen 13.30 Uhr die Ölwehr an der Unfallstelle zu Gange war, ereignete sich ein zweiter Unfall. Ein Lkw fuhr auf das Absperrfahrzeug auf. Der Fahrer sei vor Ort von Rettungskräften behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete Thielmann. Diesmal seien neben Delitz und Bad Lauchstädt auch die Kameraden aus Milzau im Einsatz gewesen. Aufgrund der aufwendigen Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Göttingen erneut gesperrt werden. Die Sperrung dauert aktuell an (Stand 15.30 Uhr).