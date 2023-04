Anja Hoffmann aus Langeneichstädt zeigt einige ihre Kunstwerke erstmals im Weida-Land. Sie und der Förderverein der Kirche „Sankt Sylvester“ in Unterfarnstädt laden am Samstag, 22. April, zur Vernissage ein. Außerdem findet ein Frühlingskonzert statt.

Hobby-Künstlerin Anja Hoffmann, hier mit ihrem Bild „Geige“, stellt ab Samstag in der Kirche in Unterfarnstädt aus.

Farnstädt/MZ - Premiere in der Kirche „Sankt Sylvester“ in Unterfarnstädt: Zum ersten Mal findet dort eine Ausstellung von Kunstwerken statt, berichtet Gabriele Hoeres vom Förderverein, der sich seit dem Jahr 2001 für den Erhalt, die Restaurierung und die Nutzung der Kirche engagiert. Unter dem Motto „Papier & Leinwand“ stellt die Hobby-Künstlerin Anja Hoffmann aus Langeneichstädt eine Auswahl ihrer Werke in der Kirche vor. Die Mitglieder des Fördervereins laden am kommenden Samstag, 22. April, ab 15 Uhr ganz herzlich zur Vernissage sowie zu einem Frühlingskonzert mit dem Musiker und Alleinunterhalter Ortwin ein.