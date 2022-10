Auf Initiative der Schüler bekommt das Herder-Gymnasium den Titel „Schule ohne Rassismus“

Was die Jugendlichen alles auf die Beine gestellt haben.

Merseburg/MZ - Alles begann mit der Facharbeit einer Schülerin über Rassismus in der Schule. Doch das war nur der Startschuss für ein großes Projekt. Eine Gruppe von Schülerinnen und Schüler des Herder-Gymnasiums in Merseburg begannen, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Zwar sei die Schülerin in ihrer Facharbeit zu dem Ergebnis gekommen, dass das Herder-Gymnasium eine tolerante Schule ist. „Das bedeutet aber nicht, dass es nicht auch hier Diskriminierung gibt“, sagt Anh Hoang, ehemalige Schulsprecherin.