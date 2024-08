Klobikau/MZ. - Auf dem Rundweg am Geiseltalsee stürzte am Samstagabend kurz nach 22 Uhr ein Radfahrer, der in Richtung Frankleben fuhr, im Bereich zwischen dem Weinberg und dem Aussichtsturm Klobikauer Höhe. Der 52-jährige war nach dem Sturz nicht ansprechbar und wurde unter anderem mit Kopfverletzungen in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Darüber informierte die Polizeiinspektion Halle.