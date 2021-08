Auf ein gutes Zusammenleben

Ich kenne die kleinen Flitzer aus meiner Heimatstadt. Es hat allerdings etwas gedauert, bis Menschen und Maschinen sich aneinander gewöhnt haben. Vor allem die Menschen, die die E-Scooter selbst nicht nutzen, waren immer wieder erstaunt, wo die Zweiräder plötzlich auftauchten. Im Verkehr oder einfach mal quer auf einem Gehweg abgestellt. Aller Anfang ist eben schwer. Aber langsam habe ich das Gefühl, das Zusammenleben funktioniert.

Zumal die Elektrotretroller das Leben für so manchen erleichtern könnten. Von A nach B in kürzerer Zeit wäre doch toll. Vom Bahnhof mit dem E-Scooter zur Hochschule, wenn man nicht auf den Bus warten will. Oder auch das letzte Stück von der Bushaltestelle nach Hause mit dem E-Scooter, wenn man keine Lust mehr hat zu laufen. Praktisch!

Doch wie auch sonst im Straßenverkehr sollte auch hier gelten: Nehmt Rücksicht! Auf Mensch und Maschine. Wer immer einen ordentlichen E-Scooter nutzen möchte, wird ihn hoffentlich auch pfleglich behandeln. Und Autofahrern und Fußgängern möchte ich sagen: Bitte nicht erschrecken! Gewöhnen Sie sich schon mal dran. Die kleinen grünen Dinger werden Ihnen jetzt häufiger begegnen.

