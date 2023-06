Auf der A38, in der Nähe von Leuna, ist es am Montag zu einem Unfall gekommen.

Auf der Autobahn berührt: Unfall auf A38 in der Nähe von Leuna

Leuna/MZ - Auf der A38, in der Nähe von Leuna, ist es am Montag zu einem Unfall gekommen. In der Nähe von Leuna wollte eine Autofahrerin einen Kleintransporter überholen. Dabei unterschätzte sie den Abstand, beide Fahrzeuge berührten sich seitlich. Es entstand Sachschaden, die Polizei ermittelt.