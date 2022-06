Auf den Spuren Heyerdahls: Oscar-Gewinner segelt über den Geiseltalsee

Archäologe Görlitz versucht mit antiken Booten zu zeigen, dass es schon früh in der Menschheitsgeschichte Seefahrt gab. Beim Turn vor Braunsbedra war diesmal ein Filmemacher aus Kalifornien an Bord.

Braunsbedra/MZ - Fragt man Dale Bell, warum er den weiten Weg von seiner Heimat Santa Monica mit dem Pazifischen Ozean direkt vor der Haustür auf sich genommen hat, um auf dem Geiseltalsee in See zu stechen, beginnt der 78-Jährige von „Hokule’a“ zu schwärmen. So hieß der Nachbau eine polynesischen Reisekanus mit dem der Forscher und Abenteurer Thor Heyerdahl in der 1970er Jahren von Hawaii aus gen Tahiti segelte. Die Reise sollte ein weiterer Beweis sein, dass schon vor den europäischen Seefahrern weite Reisen über Wasser möglich waren und damit auch Kontakt zwischen Kulturen. „Thor hat immer gedacht, dass die Ozeane Schnellstraßen waren“, sagt der Kalifornier.