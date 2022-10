Auch kleine Firmen können Opfer von Cyber-Piraten werden

Merseburg/MZ - „Katastrophe. Wir sind verschlüsselt. Am besten herkommen.“ Diese SMS schickte ein Mitarbeiter eines kleinen Unternehmens, das gerade Opfer von Cyber-Piraten geworden war, an einen Kollegen, dessen Laptop gerade als einziges nicht ans Netzwerk der Firma angeschlossen war, denn er war außer Haus bei einer Konferenz. Das war am 14. März 2017 um 13.53 Uhr. Etwa acht Stunden später sei in diesem Unternehmen wieder fast alles in Ordnung gewesen, weil die Mitarbeiter vieles richtig gemacht hätten - aber eben nicht alles, erzählte Roland Hallau.