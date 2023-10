Schreckschusswaffe und Schlagstock Attacke in Schraplau - Mann rastet aus und droht mit Waffe

Gleich mehrere Anzeigen hat ein 36-jähriger Mann am Hals. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei, hat dieser in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 20-jährigen Mann in der Herrenstraße in Schraplau attackiert.