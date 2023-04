Merseburg/MZ - Das Ende der Arbeitsförderungs- und Servicegesellschaft (ASG) Mücheln nimmt immer konkretere Formen an. Nachdem die Gesellschafterversammlung für die Liquidierung ab September gestimmt hatte, müssen nun noch die Gesellschafter Mücheln, Braunsbedra und der Saalekreis zustimmen. Im Kreistag zeichnet sich dafür eine deutliche Mehrheit ab. Sowohl der Finanz- als auch der Kreisausschuss am Mittwoch empfahlen die Schließung. Das letzte Wort hat am 10. Mai der Kreistag.

