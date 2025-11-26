Spiegelglatte Straßen am Montag Ärger um ausbleibenden Winterdienst in Merseburg - „Uns war sofort klar: Wir haben das falsch eingeschätzt“

Am Montag rückte der Winterdienst in Merseburg erst ab 6 Uhr aus, nicht wie sonst um 3 Uhr. Die Stadt räumt Fehler ein: Man habe die Lage falsch eingeschätzt. Bei der internen Aufarbeitung stellte man fest, dass in der Vergangenheit nicht immer klar war, wer für die Ausrufung der Bereitschaft beim Winterdienst zuständig ist. Und die Stadt steht noch vor einem anderen Problem.