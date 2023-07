Wirtschaft im Saalekreis Porsche-Zulieferer in Bad Dürrenberg will Werk schließen: 120 Arbeiter bangen um Job

Der Porsche-Zulieferer APC GmbH will für die Beschäftigten überraschend sein Werk in Tollwitz schließen. Die geben aber nicht kampflos auf. Am Dienstag gab es ersten sichtbaren Protest.