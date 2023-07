Im Frauen- und Kinderschutzhaus in Merseburg können dank einer hohen Spende endlich dringende Arbeiten an den Gemeinschaftsräumen beginnen. Doch das nächste Projekt wartet schon auf die Verantwortlichen.

In Frauenhäusern finden Opfer Schutz vor häuslicher Gewalt. In Merseburg muss einiges erneuert werden.

Merseburg/MZ - Bianka Winkler zeigt auf den Fußboden, der unvermittelt aufhört und einen Absatz hinterlässt. Sie dreht sich herum, auf der anderen Seite des Wohnbereichs sieht es ebenso aus. „Es wird wirklich Zeit, dass wir hier was machen“, sagt die Leiterin des Frauen- und Kinderschutzhauses in Merseburg. Dafür haben sie eine Spende erhalten, die in den kommenden Monaten gezielt in die Erneuerung der Gemeinschaftsflächen fließen sollen. Damit ist die Arbeit jedoch noch nicht geschafft.