Merseburg/Halle/MZ - Der Saalerekreis ist im Land vor allem für seine Wirtschaft bekannt. Allen voran die Chemie, aber auch zahlreiche mittelständische Betriebe machen die Region zwischen Wettin und Bad Dürrenberg zu einer der gewerbesteuerstärksten in Sachsen-Anhalt. Doch die Wirtschaft könnte nicht funktionieren ohne ihre Beschäftigten. Die MZ hat daher einen tiefen Blick in die Statistiken der Agentur für Arbeit geworfen. Er offenbart, in welchen Branchen am besten verdient wird, welche Unterschiede zwischen Männern und Frauen bestehen und wer wohin pendelt.