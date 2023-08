Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Delitz am Berge/MZ - „Das ist Steuerverschwendung“, kritisiert Isabell Kubis. Sie wohnt in der Lauchstädter Straße in Delitz am Berge, konkret in jenem Abschnitt zwischen Sportplatz und Ortsausgang Umspannwerk, der seit Jahren Kreisstraße ist. Die windet sich hier leicht ansteigend zwischen den Häusern hindurch. Auf der einen Seite befindet sich ein vor wenigen Jahren errichteter Fußweg. Auf der anderen Seite fehlt ein solcher auf mehreren Hundert Metern zwischen Kirche und Kindergarten sowie vor den letzten drei Grundstücken am Ortsausgang. Zumindest fehlt er aus Sicht der Goethestadt, die in diesen Abschnitten nun noch Bürgersteige errichten lassen will.