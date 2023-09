Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Delitz/MZ - „Es sind jetzt zwei Jahre, acht Monate, dreizehn Tage, die ich kämpfe.“ Nicole Elkner hat die Zahl im Kopf. Denn seit sie am 29. Dezember 2020 einen unfrankierten Umschlag der Goethestadt Bad Lauchstädt in ihrem Postkasten fand, kreist ein Damoklesschwert über dem Kopf der Delitzerin. Sie soll 36.000 Euro zahlen und fürchtet dafür das Haus ihrer Familie verkaufen zu müssen. Drei Wochen in diesem Sommer sah es so aus, als sei diese Sorge passé. Doch nun bangt Elkner, dass ihr Kampf von vorn beginnt. Die finanzielle Fallhöhe hat sich dabei gar noch erhöht.