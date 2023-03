Viele Anlieger und Besucher hängen an dem Weg am Südufer, der bald aus Naturschutzgründen dichtgemacht wird. Niemand habe etwas gegen Naturschutz, schon gar nicht als Anwohner, betont ein Löpitzer. Der müsse aber so angelegt sein, dass er auch von den Menschen akzeptiert wird.

Anwohner ärgern sich über Absperrung am Wallendorfer See

Löpitz/MZ - „Es geht ein Stück Lebensqualität verloren“, sagt Jürgen Eiserbeck. Seit fast 30 Jahren lebt er in Löpitz, quasi direkt am Wallendorfer See. Es sind nur wenige Gehminuten bis zum Löpitzer Strand. Eiserbeck nutzt, genau wie viele andere Anwohner und Besucher, oft und gern den kleinen Weg, der durch das geschützte Gebiet am Südufer des Sees führt, für Spaziergänge. Doch der beliebte Weg wird bald aus Naturschutzgründen nicht mehr zugänglich sein. Laut Umweltamt des Kreises ist das notwendig, weil bisherige Maßnahmen nicht ausgereicht haben, um das Areal zu schützen. Die Fläche soll zudem voraussichtlich ab Sommer mit Welsh-Black-Rindern beweidet werden.