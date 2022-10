Anwalt: Justiz kann sich endlich mit dicken Fischen befassen

Das Bundesgesundheitsministerium will den Kauf von Cannabis straffrei machen. Was Apotheker, Strafverteidiger und eine Mutter dazu sagen. Wieviele Drogen-Straftaten es laut Polizei im Saalekreis gegeben hat.

Merseburg/MZ - In Deutschland könnte künftig unter anderem der Kauf und Besitz von 20 Gramm Cannabis ab dem Alter von 18 Jahren grundsätzlich straffrei sein. Das sehen zumindest die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor, die aktuell jedoch noch diskutiert werden. MZ wollte wissen: Wie reagieren Apotheker in der Region auf diesen Vorschlag? Denn sie sollen die Drogen ja möglicherweise irgendwann anbieten. Was sagt ein Strafverteidiger zu den Plänen? Und was hält ein Mutter von diesen Ideen?