Anton studiert mit 16 an der Hochschule Merseburg Informatik

Mit erst 16 Jahren hat Anton Liaposhchenko sein Studium an der Hochschule Merseburg begonnen. Jünger ist vor ihm noch kein Student gestartet. Auf dem Weg dahin hat er gleich zwei Jahre übersprungen - eines in der Ukraine, eines hier.

Merseburg/MZ - „Wirklich?“, fragt Anton Liaposhchenko ungläubig. Ja, der blonde Teenager mit Zahnspange in der dunkelblauen Daunenjacke ist tatsächlich der jüngste Student, den die Hochschule Merseburg je hatte. Im Oktober hat er dort sein Bachelorstudium in Angewandter Informatik aufgenommen – mit 16 Jahren. Ein Alter, in dem die meisten Schüler gerade bestenfalls die zehnte Klasse abgeschlossen haben.