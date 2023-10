Toter in Merseburg Anklage wegen Mordes: Prozess gegen 17-Jährigen beginnt

17-Jähriger hat 52-jährigen Mann in Merseburg umgebracht. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen Mordes an. Jetzt beginnt der Prozess am Landgericht Halle. Das Urteil kommt kurz vor Weihnachten.