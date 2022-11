23-Jähre in Bad Dürrenberg angegriffen und ausgeraubt

Am Montagabend ist eine 23-jährige Frau in Bad Dürrenberg von einem Mann angegriffen und ausgeraubt worden. Die Frau kam mit leichten Verletzungen ins Klinikum.

Bad Dürrenberg/MZ - Am Montagabend ist gegen 22.45 Uhr eine 23-jährige Frau in der Richard-Wagner-Straße in Bad Dürrenberg durch einen Mann angegriffen und ausgeraubt worden.

Wie das Polizeirevier Saalekreis am Dienstag dazu informiert, habe ein unbekannter Tatverdächtiger die Frau körperlich angegriffen und circa 60 Euro Bargeld aus ihrer Geldbörse gestohlen.

Die Frau sei leicht verletzt ins Klinikum gebracht und Ermittlungen eingeleitet worden, heißt es weiter.