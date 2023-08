Ein Abendspaziergang mit seinem Hund endete für einen Senior in Krumpa im Krankenhaus. Er wurde unterwegs von einem unbekannten Mann attackiert.

Angriff in Krumpa: Mann schlägt und tritt 72-Jährigen auf offener Straße

Krumpa/MZ - Ein bisher unbekannter Mann hat am Freitagabend in Krumpa einen 72-Jährigen attackiert und verletzt. Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, war der Senior gegen 22 Uhr mit seinem Hund in dem Braunsbedraer Ortsteil unterwegs. Dann sei er plötzlich von einem Passanten angegriffen worden. Dieser habe ihn mehrfach geschlagen und getreten.