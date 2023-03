Sven Ebert trat in den vergangenen Jahren immer wieder bei Protesten gegen Coronaschutzmaßnahmen auf.

Merseburg/MZ - Die Verhandlung am Amtsgericht Merseburg ist nach 20 Minuten wieder vorbei. Denn der Hauptprotagonist, der Angeklagte, ist nicht erschienen. Sven Ebert ist längere Zeit im Ausland, begründet sein Pflichtverteidiger wenige Minuten zuvor. Dabei soll sich der Umzugsunternehmer und AfD-Politiker, der im Kreistag des Saalekreises und im Schkopauer Gemeinderat sitzt, am Freitag eigentlich wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Wegen desselben Tatvorwurfs in einem anderen Fall, verurteilte ihn das Amtsgericht Halle bereits im Dezember zu einem halben Jahr Freiheitsstrafe.