Angriff auf Impfteam: Prozess gegen Sven Liebich wird eingestellt

Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel: In einem Gerichtsprozess gegen Sven Liebig wurde am Amtsgericht Merseburg kein Urteil gesprochen.

Merseburg/Querfurt/MZ - Der bekannte hallesche Rechtsextremist Sven Liebich stand am Montag vor dem Amtsgericht Merseburg. Angeklagt wurde er wegen gefährlicher Körperverletzung. Gemeinsam mit anderen soll er im August des vergangenen Jahres ein mobiles Impfteam auf dem Burgfest in Querfurt attackiert haben. Deshalb saßen auch noch ein weiterer Mann sowie eine Frau - Liebichs Lebenspartnerin - mit auf der Anklagebank. Die sollen den Mitarbeiter eines Impfstandes körperlich misshandelt haben, laut Anklage hatte es einen Tritt in den Rücken, einen Schlag ins Gesicht und einen Schlag auf den Kopf gegeben. Liebich soll den Mitarbeiter außerdem getreten haben, als er am Boden lag. Der Mann habe durch den Angriff eine Platzwunde an der Lippe, Schürfwunden und ein Hämatom erlitten, „was von den Angeklagten auch so gewollt war“, sagte der Staatsanwalt.