Das Kreisbüro der Grünen in Merseburg ist erneut zur Zielscheibe von Vandalen geworden. Ein Mann hinterließ politische Botschaften.

Angriff auf Grünen-Büro in Merseburg: Polizei ertappt 32-Jährigen auf frischer Tat

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - „Es gab einen massiven Angriff auf die Scheiben“, berichtete der Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel am Mittwochmorgen. Am Abend zuvor hatte ein 32-Jährigen die Kreisgeschäftsstelle der Grünen im Saalekreis in der Merseburger König-Heinrich-Straße attackiert. Er warf mit einem Mülleimer gegen die Scheiben, beschädigte eine Überwachungskamera und hinterließ politische Botschaften im Glas, die Striegel als „Diffamierungen gegen die Grünen“ beschreibt. „Es ist ein erheblicher Sachschaden entstanden.“