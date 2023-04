2021 kündigten zwei Ministerien an, Außenstellen ihrer nachgeordneten Ämter in Merseburg zu eröffnen. Angekommen ist bisher jedoch noch keine. Bei einer dürfte sich das bald ändern, das andere Bundesamt vermeidet mittlerweile ein Bekenntnis zur Domstadt.

Merseburg/MZ - Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sprach 2021 von „zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen“, die entstehen würden. Seine Staatskanzlei kündigte damals mit dem Bundeswirtschaftsministerium an, dass das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) eine Außenstelle in Merseburg eröffnen wird. Sie solle die Einhaltung des Lieferkettengesetz überwachen. Es sollte die zweite Bundesbehörde in der Domstadt werden, denn Monate zuvor hatte bereits das Umweltbundesamt die Eröffnung einer Niederlassung angekündigt. Beide Projekte sind Teil des Vorhabens des Bundes, bis 2029 in den strukturschwachen Regionen 5.000 (gut bezahlte) Arbeitsplätze zu schaffen.