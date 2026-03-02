Die Schulen im Saalekreis sind vielerorts voll, eine Entspannung kurzfristig nicht im Sicht. Nun mussten, die Eltern entscheiden, wo ihre aktuellen Viertklässler künftig lernen wollen. Dabei gibt es klare Tendenzen und zwei Losentscheide.

Merseburg/MZ. - „Aktuell sind wir an einem Punkt, an dem unsere Schulen mehr als voll sind“, berichtete Stefan Bareither, Amtsleiter für Bildung im Saalekreis dem zuständigen Fachausschuss. Lag die Zahl der Schüler an Förder- und weiterführenden Schulen, also Gymnasien, Sekundar- und Gemeinschaftsschulen vor zehn Jahren noch unter 9.000, nähert sie sich nun rapide den 11.000. Langfristig erwartet Bareither zwar eine Trendumkehr, weil im aktuellen Schuljahr erstmals die Schülerzahl an Grundschulen leicht gesunken ist und in den Einwohnermeldedaten die Jahrgänge seit 2022 viel kleiner ausfallen, als die der aktuellen Schüler.