Besonderes Klassentreffen in Röglitz An was sich Ehemalige 75 Jahre nach Einschulung zurückerinnern
Genau 75 Jahre nach ihrer Einschulung treffen sich die ehemaligen Schüler der Grundschule Röglitz wieder. Was sie sich zu erzählen haben.
03.09.2025, 12:00
Röglitz/MZ. - Auf der Bank vor dem Pfarrhaus im Schkopauer Ortsteil Röglitz sitzen fünf Leute – allesamt Rentner. „Ich war immer die Jüngste“, erzählt eine von ihnen ihren ehemaligen Klassenkameraden. Im Pfarrhaus findet nämlich ein ganz besonderes Klassentreffen statt. 75 Jahre nach ihrer Einschulung treffen sich die ehemaligen Schüler der Röglitzer Grundschule wieder.