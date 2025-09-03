weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Besonderes Klassentreffen in Röglitz: An was sich Ehemalige 75 Jahre nach Einschulung zurückerinnern

Besonderes Klassentreffen in Röglitz An was sich Ehemalige 75 Jahre nach Einschulung zurückerinnern

Genau 75 Jahre nach ihrer Einschulung treffen sich die ehemaligen Schüler der Grundschule Röglitz wieder. Was sie sich zu erzählen haben.

Von Celina Chasklowicz 03.09.2025, 12:00
Barbara Nikolai (4. v. r.) hat das Klassentreffen der Röglitzer 75 Jahre nach ihrer Einschulung organisiert.
Barbara Nikolai (4. v. r.) hat das Klassentreffen der Röglitzer 75 Jahre nach ihrer Einschulung organisiert. Foto: Celina Chasklowicz

Röglitz/MZ. - Auf der Bank vor dem Pfarrhaus im Schkopauer Ortsteil Röglitz sitzen fünf Leute – allesamt Rentner. „Ich war immer die Jüngste“, erzählt eine von ihnen ihren ehemaligen Klassenkameraden. Im Pfarrhaus findet nämlich ein ganz besonderes Klassentreffen statt. 75 Jahre nach ihrer Einschulung treffen sich die ehemaligen Schüler der Röglitzer Grundschule wieder.