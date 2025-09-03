Genau 75 Jahre nach ihrer Einschulung treffen sich die ehemaligen Schüler der Grundschule Röglitz wieder. Was sie sich zu erzählen haben.

An was sich Ehemalige 75 Jahre nach Einschulung zurückerinnern

Barbara Nikolai (4. v. r.) hat das Klassentreffen der Röglitzer 75 Jahre nach ihrer Einschulung organisiert.

Röglitz/MZ. - Auf der Bank vor dem Pfarrhaus im Schkopauer Ortsteil Röglitz sitzen fünf Leute – allesamt Rentner. „Ich war immer die Jüngste“, erzählt eine von ihnen ihren ehemaligen Klassenkameraden. Im Pfarrhaus findet nämlich ein ganz besonderes Klassentreffen statt. 75 Jahre nach ihrer Einschulung treffen sich die ehemaligen Schüler der Röglitzer Grundschule wieder.